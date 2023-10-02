أقل من المعدلات العالمية |الصحة : نمتلك 126 ألف سرير بالمستشفيات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان، إن الرئيس السيسي دائماً يقول ، أن مصر تمتلك 126 ألف سرير حالياً، مضيفاً أن عدد المواطنين يزيد، فتصبح نسبة الاَسرة 1.2 سرير لكل ألف مواطن.

الصحة: أقل نسبة عالمية للأسرّة 3 سرير لكل ألف مواطن



وأضاف وزير الصحة و السكان خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية و الإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أقل نسبة عالمية للاَسرة 3 سرير لكل ألف مواطن، مؤكداً أن الدولة المصرية أقل من المعدلات العالمية في عدد الأسرة ،لأن عدد المواطنين يزداد بمعدلات أسرع كبيرة للغاية مقارنة بمعدلات بناء مستشفيات.

الصحة: عدد السكان في 2025 سوف يصبح 111مليون نسمة

وأشار وزير الصحة إلى، أن عدد السكان في 2025 سوف يصبح 111مليون نسمة طبقاً للإسقاطات السكانية للجهاز المركزي، لافتاً إلى أن هناك إحتياج لزيادة 7 آلاف سريراً جديداً بالمستشفيات في عام 2025.