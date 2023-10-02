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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يومه العالمي.. مخاطر ممارسة العنف على الأطفال

العنف
العنف

يحتفي العالم اليوم في الـ2 من أكتوبر، باليوم العالمي للاعنف، ويؤثر العنف ضد الأطفال مدى الحياة على صحة الأطفال ورفاههم، والأسر والمجتمعات المحلية والأمم، ويمكن للعنف ضد الأطفال أن يسبب هذه الأضرار أيضا.

 

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تأثير العنف على الأطفال

يمكن أن يؤدي التعرض للعنف في سن مبكرة إلى إعاقة تطور الدماغ وإلحاق الضرر أجزاء أخرى من الجهاز العصبي، فضلا عن النظم الغدد الصماء والدوررية والعضلية ، يمكن أن يؤثر العنف ضد الأطفال سلبا على النمو المعرفي ويؤدي إلى نقص في التعليم والمهني.

نتيجة للسلوك السلبية والمخاطر الصحية، ومن الأرجح أن يؤدي الأطفال المعرضين للعنف وغيره من الشدائد إلى التدخين وإساءة استخدام الكحول والمخدرات، كما أن لديها معدلات أعلى من القلق والاكتئاب وغيرها من مشاكل الصحة العقلية والانتحار.

المساهمة في مجموعة واسعة من الأمراض غير المعديةعندما يكبر الأطفال أكبر سناً ويُعزى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وغيرها من الظروف الصحية إلى حد كبير إلى السلبيات السلبية والمخاطر الصحية المرتبطة بالعنف

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العنف تأثير العنف على الأطفال الجهاز العصبي التدخين السرطان

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