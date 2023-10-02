لفض الأحراز.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية ولاية الإسماعيلية

أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية ولاية الإسماعيلية، لجلسة 10 أكتوبر لفض الأحراز وسماع الشهود.

تمويل الإرهاب..



ووجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية، والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.