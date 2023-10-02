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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. أماكن في الجسم يظهر عليها علامات جلطات الدم المبكرة

جلطات الدم
جلطات الدم

يمكن أن تكون جلطات الدم خطيرة جداً، كما أنها تحتاج إلى علاج بسرعة، البقاء على صحة جيدة ونشطة يمكن أن تساعد في منعها، وعدم الإصابة بها.

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العلامات المبكرة لجلطات الدم

التشويش، والتورم، أحمرار في ساق أو ذراع
عدم التنفس المفاجئ، ألم في الصدر الحاد (قد يكون أسوأ عندما تتنفس) السعال

جلطات الدم يمكن أن تكون تهدداً للحياة إذا لم تُعالج سريعا

زيادة الوزن
التدخين
استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية المشتركة مثل الحبوب المشتركة
لديه حالة التهابية مثل مرض (كرون) أو التهاب المفاصل الروماتويد

هناك أيضاً أشياء أخرى تزيد من خطر 
الإصابة بجلطات الدم

عدم ممارسة الرياضة أو التحرك بشكل مستمر لتنشيط الدورة الدموية .

تناول الطعام الغير صحي، والوجبات السريعة التي تحتوي على لحوم مصنوعة.

المصدر nhs

الدم جلطات الدم العلامات المبكرة لجلطات الدم زيادة الوزن التدخين

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