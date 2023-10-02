عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات تعلن استهدافها زيادة الاستثمار في الطاقة الشمسية بنسبة 300%

سهيل المزروعي
سهيل المزروعي

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن تحالف أوبك يمتلك 80% من موارد النفط في العالم، لكنه لا يمد السوق سوى بـ40% من الإمدادات، مشددًا على ضرورة الاستثمار في القطاع.

وقال المزروعي في تصريحات لوكالة “سي ان بي سي عربية”، "نحتاج استثمارات بـ 500 مليار دولار سنويًا لموازنة العرض والطلب في سوق النفط العالمي" وأضاف "نتعامل بحذر مع ما يوجد لدينا من مخزونات لموازنة العرض والطلب".

وأشار وزير الطاقة الإماراتي، بحسب التصريحات المنشورة اليوم، إلى ان توقعات بتواصل زيادة الطلب على النفط في 2024.

وفي ما يهم الطاقة النظيفة، كشف وزير الطاقة الإماراتي أن بلاده تستهدف استثمار 500 مليار درهم في مجال الطاقة النظيفة حتى عام 2030-2035، مع زيادة الاستثمار في الطاقة الشمسية بنسبة 300%.

وأضاف المسؤول الإماراتي أن بلاده تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين بحلول العام 2031، منها 70% من الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا عزم بلاده دخول سوق تصدير الهيدروجين.

وزير الطاقة النفط اوبك تحالف أوبك سوق النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

ذروة الهزات الأرضية بقوة 7 ريختر| العالم الهولندي يحذر من 3 أيام خلال أكتوبر.. اقتران جديد للكواكب

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ترشيحاتنا

أسامة كمال: السيسي استجاب لنداء الملايين بميادين مصر وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين 2023

استخدام سلاح جديد بسيناء|ماذا تفعل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى شبه الجزيرة؟

السيسي بعد ترشحه لفترة رئاسية جديدة: "يا رب أكون أولى بها"

المجلس الأعلى للآباء والمعلمين : "السيسي" الوحيد المؤتمن على قيادة الدولة

من ميادين مصر.. النقابة العامة للاتصالات تدعم ترشح الرئيس السيسي |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

بعد ظهور علامات الحمل .. أبرز صور درة برفقة زوجها

في المعدة.. تفاصيل العملية النادرة لـ بسمة وهبة

فيديو

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

موقف محرج .. شاب يتقدم لخطبة فتاة على المسرح في حفل كاظم الساهر

تسلق واجهة المبنى.. محاولة هروب شخص من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ