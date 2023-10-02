الإمارات تعلن استهدافها زيادة الاستثمار في الطاقة الشمسية بنسبة 300%

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن تحالف أوبك يمتلك 80% من موارد النفط في العالم، لكنه لا يمد السوق سوى بـ40% من الإمدادات، مشددًا على ضرورة الاستثمار في القطاع.

وقال المزروعي في تصريحات لوكالة “سي ان بي سي عربية”، "نحتاج استثمارات بـ 500 مليار دولار سنويًا لموازنة العرض والطلب في سوق النفط العالمي" وأضاف "نتعامل بحذر مع ما يوجد لدينا من مخزونات لموازنة العرض والطلب".

وأشار وزير الطاقة الإماراتي، بحسب التصريحات المنشورة اليوم، إلى ان توقعات بتواصل زيادة الطلب على النفط في 2024.

وفي ما يهم الطاقة النظيفة، كشف وزير الطاقة الإماراتي أن بلاده تستهدف استثمار 500 مليار درهم في مجال الطاقة النظيفة حتى عام 2030-2035، مع زيادة الاستثمار في الطاقة الشمسية بنسبة 300%.

وأضاف المسؤول الإماراتي أن بلاده تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين بحلول العام 2031، منها 70% من الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا عزم بلاده دخول سوق تصدير الهيدروجين.