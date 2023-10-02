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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يوزع ملابس مدرسية ومواد غذائية على 175 أسرة

فودة خلال لقاءه بالمواطنين
فودة خلال لقاءه بالمواطنين

وزع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم "الاثنين"، كراتين مواد غذائية، وملابس مدرسية على 175 أسرة الأكثر احتياجا، والأيتام، وذلك بمركز تمكين المراة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد.

وقال المحافظ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير جميع الإمكانيات والمساعدات اللازمة لهذه الأسر، كنوع من تكافل وتضامن الدولة معهم، لافتا إلى أن الملابس تتضمن الزي المدرس الخاص بأطفالهم وتتضمن " أحذية، شنط، ملابس'، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم.

 

وأكد المحافظ على استمرار الدعم لجميع الأسرالأكثر احتياجا على مستوى كافة مدن المحافظة على مدار العام، من خلال دعمهم بالمساعدات الغذائية، أو توفير. السلع الغذائية المدعمة.

وأوضح أن القوات المسلحة "مشروعات الخدمة الوطنية" تدعم المحافظة بكميات كبيرة من السلع الغذائية المتنوعة، لعرضها بأسعار مخفضة على المواطنين، ويجري دعم المحافظة بهذه الكميات كل 15  يوم  للتأكد من توفير الدعم لكافة المواطنين.

وأشار  إلى أن جميع أجهزة الدولة تسعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية بكافة السبل، وتحسين سبل المعيشة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جنوب سيناء فودة يوزع ملابس الأكثر احتياجا

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