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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كرنفال شعبي في حب السيسي.. هتافات التأييد تدوي بمسيرة مؤسسة أبو العينين

صدى البلد

شارك الآلاف من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمسيرة مؤسسة أبو العينين الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تنظمها المؤسسة لدعم الرئيس السيسي لخوض انتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وشهدت المسيرة مشاركة متنوعة من مختلفة فئات المجتمع، خاصة من الشباب والمرأة وكبار السن، للتعبير عن دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي سطرتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، رغم التحديات التي واجهتها على المستوى الأمني أو مستوى الشائعات.

 

ووسط هذا الكرنفال والحشد الشعبي، قام المواطنون، بتشغيل الأغاني وترديد هتافات الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل خوض المعترك الرئاسي المقبل.

 

وأعرب المواطنون عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية، لتحقيق مزيد من النجاحات التي طالبت ربوع مصر المحروسة.

 

وتشهد ميادين مصر تجمعات بالآلاف من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري.

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