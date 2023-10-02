برلمانى: الإفراجات المتتالية عن الأعلاف تنعكس بالإيجاب على أسعار الدواجن

علق النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، علي إعلان وزارة الزراعة عن الإفراج عن 260 ألف طن أعلاف بـ133 مليون دولار خلال أسبوعين، قائلا “ نري سلسلة افراجات عن الأعلاف بشكل متوالي مما يدل علي الجهد الواسع للوزارة في توفير مستلزمات الانتاج الغذائي”.

خطوات جادة لدعم المواطن

و أكد “ الشوربجى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة علي توفير كافة أنواع المواد الخام ومستلزمات الانتاج لا سيما الداجنى، من أجل إحداث انخفاض لأسعار المواد الغذائية ودعم المواطن، معقبا “ نري خطوات جادة من الدولة في توفير السلع بشكل دائم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، بل وبأسعار مخفضة أيضا”.

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي يولى ملف الزراعة وتوفير مستلزمات الانتاج، أهمية خاصة، فهو دائم لطرح الرؤي والحلول التي يجب اتخاذها للتعامل مع التحديات بشكل فعال وهذا ما برز أيضا خلال حديثه في مؤتمر حكاية وطن.

و في نهاية حديثه، شدد البرلمانى علي أن الحكومة تبذل قصاري جهدها في القضاء علي أي نوع من الأزمات، ومنها الممارسات الاحتكارية المتعلقة بتداول السلع بالسوق السوداء.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي،

وانه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار.

وأضاف وزير الزراعة ان الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 64 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر 2023) 7.8 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار .

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.