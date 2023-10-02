أنت مش راجل..قصة جريمة صعيدي تخلص من زوجته بعد 20 يوم جواز|خاص

حصل صدى البلد على نص تحقيقات النيابة العامة في واقعة قيام زوج بالتخلص من زوجته بدائرة قسم شرطة البلينا بمحافظة سوهاج بعد قيامها بسبه وقذفه بعد عشرين يوما فقط من زواجهم.

اعترافات المتهم

وقال المتهم ف.ح.ف.ع، 27 سنة ، سائق، أمام جهات التحقيق :"اللى حصل إني متزوج من المجني عليها عبير.د.م.ب، من حوالي عشرين يوم ومن ساعة ما اتجوزتها وهي دائما بتهزر معايا هزار بالشتائم، وانا كنت بتضايق لما هى تشتمني وكل مرة اقولها تتكلم معايا بالطريقة دي ما بتبطلشي تشتمنى لغاية امبارح أنا كنت في البيت ونزلت بعد العصر حوالى الساعة 5 مساء روحت اقعد على القهوة وبعد كده رجعت البيت تانى على العشاء حوالى الساعة 8 ونص مساء، ولما دخلت البيت طلعت على الشقة بتاعتي وهى كانت قاعدة في الدور الأرضي لا ده بيت عائلة وطلعت دخلت الشقة ورايا وانا دخلت على أوضة النوم، وقولتلها اعملى كوباية شاى راحت هى قالت مش هعملك حاجة وانا شديت معاها في الكلام وقولتلها تعملى غصب عنك، راحت هى شتمتني وقالتلي اسكت ياد يا عل...

وفضلت تشتمني وأنا أشتمها فقولتلها لعن ابوكي وأبو اللى جابك راحت هى قالتلي ما تشتمشي أهلى وجابت الشبشب بتاعها ورمته عليا وأنا طلعت أجري وراها من أوضة النوم لأوضة الانتريه ومسكتها وخنقتها بإيدي ووقعتها على الأرض على ضهرها وفضلت خانقها بإيدي لغاية ما لقيت وشها بقى لونه أزرق بعد كده لقيت ايشارب على الكرسي اللى كان جنبي روحت واخده ورابطه حوالين رقبتها جامد وسيبته مربوط وهى مكنتش بتتحرك خالص ساعتها وبعد كده سبتها ومشيت".

وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق:" انا اتجوزت من عشرين يوم واحنا كنا علطول في مشاكل بسبب إنها بتهزر بالشتائم وكنت بتضايق من الأسلوب ده وكانت بتهزر معايا وبتقولي يا مت.. يا خ.. انت بتترعب ومش راجل، وكنت بشد معاها علطول بسبب الكلام ده كل يوم كده ولما خنقتها وربطت الايشرب حوالين رقبتها مكنتش حاسس بنفسي، وانا لما نزلت وسبتها مرمية على الأرض شوفت ابويا وامى بس متكلمتش مع حد فيهم ومحدش فيهم قالي أى حاجة وطلعت من البيت علطول روحت سلمت نفسي في المركز، وده كل اللى حصل".

وكان قد أحال المستشار أحمد عبد الباقي التوني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب سوهاج، المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته في اتهامه بالتخلص من زوجته بعد عشرين يوما فقط.

دفاع المتهم

وأمام المحكمة تولى المستشار عبد الحميد رحيم المحامي بالدفاع عن المتهم ودفع بانتفاء المسؤولية الجنائية للمتهم لإصابته بجنون عارض لحظة ارتكاب الجريمة نظرا لتعرضه لإهانات شديدة وبالغة من المجني عليها أعدم إرادته وافقده واعية وصوابه وإدراكه لما يقوم به من أفعال، وبانتفاء سبق الإصرار في حق المتهم لانعدام عنصرية النفساني والزمني، و بانتفاء الترصد في حق المتهم كون الجريمة لحظية لم يسبقها فترة من الزمن ولكونها جراء مشاجرة لحظية بين المجني عليها والمتهم وتعديها عليه كما ورد بالأوراق في أقوال المتهم وتحريات المباحث ص ٢٤/١٢ وص ٣٢/٢٦، بانتفاء القصد الجنائي الخاص في حق المتهم كون الجريمة لحظية و لتوافر عنصر الاستفزاز من قبل المجني عليها افقد المتهم إدراكه وتوازنه والتحكم في إرادته وفقا لما جاء باقول المتهم بالنيابة العامة ص ۱۲/٦ و ۱۳/۷ وص ۱۱/۸ وبالتحريات ص ٢٥/١٩.

ودفع الدفاع أمام المحكمة ببطلان اعتراف المتهم، وبطلان إقرار المتهم واستجوابه بالشرطة وعدم التعويل عليه لكونه ثمرة استجواب ومواجهة محظورة ولكونه صادر عن إرادة غير اختيارية حرة.

الحكم على المتهم

وعقب تداول الجلسات في المحكمة قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد في اتهامه بالتخلص من زوجته.