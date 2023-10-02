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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشود ضخمة.. كردون وانتشار أمني لتأمين المشاركين في احتفالية ميدان الجلاء

صدى البلد

نشرت مديرية أمن الجيزة خدمات أمنية ضخمة منذ صباح اليوم الإثنين لتامين احتفالية اليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر  ومسيرات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في ميدان الجلاء بالدقي. 

 

وفرضت قوات الأمن بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية كردونا أمنيا واسعا لاستقبال الحشود الضخمة التي توافدت على ميدان الجلاء منذ الصباح حتى بدء الاحتفالية حيث استقبل الميدان مسيرة ضخمة من جامعة القاهرة تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبين بترشحه لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤. 

 

وقامت القوات بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين المتوافدين من جهة ميدان التحرير وكوبري قصر النيل للمشاركة في احتفالية ميدان الجلاء. 

 

و بدأت احتفالات ميدان الجلاء بالأغاني الوطنية والفلكورية، وحمل المشاركون في مسيرة تضم الآلاف من المصريين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة القاهرة والطلاب لافتات بصور الرئيس السيسى مكتوب عليها “كلنا معاك الانتخابات الرئاسية”، وظهر العديد من المواطنين وهم يرفعون أعلام مصر وصورا مؤيدة للرئيس السيسي على أنغام الأغاني الوطنية والطبول والمزمار، بينما حمل بعض الشباب لافتات لدعم الرئيس.

ميدان الجلاء احتفالية ميدان الجلاء انتشار أمنى نصر اكتوبر انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤

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