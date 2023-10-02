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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال: السيسي استجاب لنداء الملايين بميادين مصر وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

الاعلامي أسامة كمال
الاعلامي أسامة كمال

علق الاعلامي أسامة كمال، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي خوض الانتخابات الرئاسية، قائلا :"السيسي استجاب لنداء ملايين المصريين في كل ميادين مصر، ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة".

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أسامة كمال بعد عودته للشاشة: كنت مشغول بمصادر الحقيقة

وأضاف أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته كان في غاية التواضع، والدعاء الذي قاله في غاية الروعة، وكلمة السيسي كلها رسائل واضحة في كلمته وللشعب المصري". 


وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن تحدث بكل صراحة ودقة وموضوعية، ووجه للمصريين رسائل مهمة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة". 

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أسامة كمال بعد عودته للشاشة: كنت مشغول بمصادر الحقيقة

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