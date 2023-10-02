أسامة كمال: السيسي استجاب لنداء الملايين بميادين مصر وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

علق الاعلامي أسامة كمال، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي خوض الانتخابات الرئاسية، قائلا :"السيسي استجاب لنداء ملايين المصريين في كل ميادين مصر، ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضاف أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته كان في غاية التواضع، والدعاء الذي قاله في غاية الروعة، وكلمة السيسي كلها رسائل واضحة في كلمته وللشعب المصري".



وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن تحدث بكل صراحة ودقة وموضوعية، ووجه للمصريين رسائل مهمة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".