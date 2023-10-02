احتفالات بمحافظة الغربية دعما للرئيس السيسي.. فيديو

احتفل أهالي الغربية بالميادين دعما لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، حيث خرجوا رافعين صورا ولافتات للرئيس السيسي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، وذلك في كلمته بمؤتمر حكاية وطن.

وقال السيسي في كلمته بمؤتمر حكاية وطن، "ألبي اليوم نداء المصريين وعقدت العزم على خوض الانتخابات الرئاسية ".

وأضاف الرئيس "أعلن ترشحي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، وأعدكم بإذن الله ان تكون امتدادا لسعينا من أجل مصر وشعبها".

وتابع الرئيس السيسي "أدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني من يصلح، والله يولي من يصلح، وهذه إرادة المصريين التي أحترمها".