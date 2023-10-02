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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رئيس أذربيجان بشأن لقائه مع رئيس وزراء أرمينيا

رئيس أذربيجان مع
رئيس أذربيجان مع رئيس وزراء أرمينيا

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الاثنين، إن الاجتماع المرتقب بين رئيسي أذربيجان وأرمينيا في مدينة غرناطة الإسبانية قد يعطي زخما لتطوير أجندة السلام في المنطقة.

ووفقا لبيان الرئاسة الأذربيجانية، فإن الرئيس إلهام علييف أعرب عن أمله في أن يعطي الاجتماع المقبل في غرناطة قوة دفع لتطوير أجندة السلام في المنطقة.

وأكد علييف خلال استقباله الرئيس الروحي للكنيسة الأنجليكانية رئيس أساقفة كانتربري جاستين ويلبي، أن "الفرص التاريخية ظهرت للمضي قدما في أجندة السلام في المنطقة".

وفي إشارة إلى الوضع في كاراباخ، قال إنه بعد توقف أنشطة مكافحة الإرهاب، قدمت حكومة أذربيجان مساعدات إنسانية واسعة النطاق للسكان الأرمن. 

وأشار إلى أن الإدارة الرئاسية أدلت ببيان موجه إلى عامة الناس بشأن ضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في إقليم ناجورنو كاراباخ.

بدوره، أعرب رئيس أساقفة كانتربري عن استعداده لمشاركة تجربته في بناء الثقة والمصالحة العرقية في فترة ما بعد الصراع.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أرمينية أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد يعقدان اجتماعا في أكتوبر في غرناطة في إطار قمة المجموعة السياسية الأوروبية.

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