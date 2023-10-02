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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

رضا البحراوي
رضا البحراوي

أحيا المطرب رضا البحراوي، حفلا غنائيا ساهرا له بمسرح ميدان الجلاء بالقاهرة، ضمن سلسلة احتفالات نصر أكتوبر، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانتخابات الرئاسة المقبلة. 

وحرص الفنان أشرف زكي - نقيب المهن التمثيلية- على حضور حفل رضا البحراوي، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر ودعم الرئيس السيسي، لفترة رئاسية مقبلة. 

 

مولود رضا البحراوي

من جهة أخرى، رزق الفنان رضا البحراوي بمولوده التاسع  “ ريان ” ، وذلك بحسب ما أعلن زوج شقيقته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال زوج شقيقته عبر موقع فيسبوك : ريان رضا البحراوي نورت الدنيا يا حبيب ابوك يتربى في عزك يا رضا وتعيش وتفرح بيه وبأخواته".

حلّ المطرب الشعبى رضا البحراوي ضيفاً على برنامج “صاحبة السعادة ” الذى تقدّمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس . 

وصرح رضا البحراوى خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة إنه متزوج من اثنين ولديه 8 أبناء مؤكدًا “بحب العزوة والأطفال”.

وقال البحراوي، إنه عمل في أكثر من مهنة وهو في سن صغيرة، موضحًا: "اشتغلت كل حاجة وأنا صغير ومطلعتهاش كدة .. ووالدي ووالدتي على قدهم".

ونشر رضا البحراوي أغنية "لفينا الدنيا" عبر حسابه علي انستجرام بالمشاركة مع الفنان مسلم، ومن كلمات فليبينو، وتلحين أحمد طارق يحيى ومسلم، والتوزيع الموسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، والميكس والماستر عمار خاطر، وتم طرحها على مشاهد من فيلم "البعبع".

رضا البحراوي
رضا البحراوي
رضا البحراوي
رضا البحراوي
رضا البحراوي
رضا البحراوي
رضا البحراوي
رضا البحراوي
رضا البحراوي
رضا البحراوي
رضا البحراوي
رضا البحراوي
رضا البحراوي
رضا البحراوي
رضا البحراوي الفنان رضا البحراوي عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي نصر اكتوبر

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بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

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