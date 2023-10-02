لميس الحديدي : خطاب الرئيس قصيراً في جمله مليئاً بالتعهدات والرسائل الهامة

قالت الاعلامية لميس الحديدي أن خطاب الرئيس القصير كان قصيراً في جمله لكن مليئاً بالتعهدات والرسائل الهامة للمصريين وشملت سرداً لما تحمله المصريين ومشاركتهم مع الرئيس في بناء الدولة والبلد وتحمل الصعوبات وكذا مواجهة الجماعة الغادرة .



واصلت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :" مش عاوزين ننسى جماعات الظلام ومافعلته في مصر كتير ببنسى ولما بيكون عندنا مشكلات حالة أو أنية كتير ببنسى وإحنا ملخومين علينا أن نتذكر ماحدث وماقدمته مصر من الشهداء وماعايشناه من إنفجارات الاخوان في البلاد كل يوم كنا بنصحى على مصيبة منذ 2013 وحتى 2015 ومابعدها عشنا سنوات صعبة وعمليات إرهابية" .



مردفة : " علينا أن نتذكر الرئيس وماذا قدم والحكومات المتعاقبة ومشاركة الشعب في دحض الارهاب وكيف أنقذنا مصر من براثن هذه الجماعه الغادرة .. والتي جائت لتبقى وقالت إحنا جاين نعد 500 سنة وكيف أقنعت إرادة المصرين العالم وهي قصة صعبة وشديدة التعقيد وكيف أقنع الشعب بإرادته العالم أنا كشعب هذه إرادتنا ولا نريد حكماً ظلامياً دينياً .



أكملت : : " خطاب الرئيس حمل في طياته مجموعة تعهدات أولها تعهد الرئيس العمل حتى تكون البلد أفضل وأفضل عبر عمل متواصل "

لافتة إلى أنها أهم ألتزامات الرئيس كمرشح رئاسي هي إستكمال العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية وهي تعهدات وإلتزامات مرشح أمام شعبه حيث أكد أنه سوف يستمر في بناء هذا البلد على أساس الحداثة والعمل على بناء بلد قوي قائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية وإستمرارية الحوار الوطني وهذه أهم تعهدات الرئيس وإلتزاماته بخلاف العمل والتطوير

ولفتت الحديدي أن حديث الرئيس عن حياة سياسية مفععة بالحيوية هو تعهد أساسي ودعوته للمصريين بالمشاركة في الانتخابات أمر هام جداً قائلة : " لازم الناس تعرف أن السياسة هي أكل العيش وأن الاختلاف يحسن السياسات ويطلع الجميع على رؤى مختلفة تسهم في تحسين السياسات الاقتصادية "