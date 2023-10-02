لميس الحديدي : الرئيس السيسي استجاب لملايين المصريين ووعد بمواصلة الإصلاح والبناء

علقت الاعلامية لميس الحديدي على إعلان الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية أخرى وعلى الحشود في ميادين مصر الي تطالبه بالترشح مجدداً قائلة : " حشود المصريين من عدد كبير من الميادين في المحافظات محتلفين بعيد النصر ومطالبين أيضاً الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة وإستجاب الرئيس السيسي لتلك المطالب ".

واصلت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :"الرئيس السيسي شدد على أهمية المشاركة كلام الرئيس كان كلاماً مباشراً للمصرين طالب منهم المشاركة في الانتخابات حتى لولو يكن التصويت له لان المشاركة هي الاساس في بناء حياة سياسية مهمة بها حيوية كبيرة ".

أتمت : عهد جديد من الاصلاح والبناء وبناء حياة سياسية مليئة بالحيوية كما قال الرئيس ووعد فيه الرئيس بمزيد من مشاركة المصريين حتى نبني في هذا البلد بعد عشر سنوات من البناء والاصلاح ومواجهة الارهاب وهذه كانت حكاية وطن هي حكاية عشر سنوات واجه فيه كل المصريين كل شيء والمصريين كانوا جزء أساسي في هذه المواجهه في كافة المناحي وواجهنا فيها صعوبات ولازلنا وسوف نواصل لبناء هذا البلد وبناء حياة سياسية بها حيوية.