عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس لحديدي: لولا الإصلاح الاقتصادي لما استطاعت مصر مواجهة الأزمات

لميس الحديدى
لميس الحديدى

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الإصلاح الاقتصادي والقرارات المهمة كانت نقطة فارقة ولولاها  ما استطعنا تجاوز كثير من الأزمات.

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة "اون"، أن الإصلاح الاقتصادي كان محتاج قرار سياسي جرئ اتخذه الرئيس السيسي حينها.

الإصلاح الاقتصادى


وأكدت لميس الحديدى أنه لولا الإصلاح الاقتصادى لما استطاعت مصر مواجهة أزمات مثل  كورونا.

وتعليقاً على حديث رئيس الوزراء عن إنجازات الدولة والحكومة وأن الأجيال الحالية تدفع الفاتورة، قالت: عشان الناس تستحمل لازم الحكومة تقول الحقائق للناس زي ما الرئيس طلب".

الإعلامية لميس الحديدي الإصلاح الاقتصادى الرئيس السيسي برنامج كلمة أخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

أمريكا.. الكونجرس يقترب من اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي

علي جمعة: أخلاق النبي رضى الله عنها ويكفيه أنه أسوة حسنة للعالمين

إيداعه مستشفى الأمراض العقلية.. اليوم محاكمة المتهم بالتخلص من زوج عمته

مصر تحيي حضارتها بـ ترميم وتطوير رفع كفاءة الآثار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 1-10-2023

إمام عاشور يتجاهل الرد على الجمهور بعد تراجعه عن تهنئة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

بستايل قديم.. سالى عبد السلام تثير الجدل باطلالة ملفتة

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ