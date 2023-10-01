لميس لحديدي: لولا الإصلاح الاقتصادي لما استطاعت مصر مواجهة الأزمات

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الإصلاح الاقتصادي والقرارات المهمة كانت نقطة فارقة ولولاها ما استطعنا تجاوز كثير من الأزمات.

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة "اون"، أن الإصلاح الاقتصادي كان محتاج قرار سياسي جرئ اتخذه الرئيس السيسي حينها.

الإصلاح الاقتصادى



وأكدت لميس الحديدى أنه لولا الإصلاح الاقتصادى لما استطاعت مصر مواجهة أزمات مثل كورونا.

وتعليقاً على حديث رئيس الوزراء عن إنجازات الدولة والحكومة وأن الأجيال الحالية تدفع الفاتورة، قالت: عشان الناس تستحمل لازم الحكومة تقول الحقائق للناس زي ما الرئيس طلب".