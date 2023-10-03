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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

عمار الجمل
عمار الجمل

أثار اللاعب الدولي التونسي السابق عمار الجمل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بسبب تصريحات أطلقها حول السحر ودوره في الملاعب التونسية.

وتحدث حول حقيقة لجوء بعض نجوم تونس الرياضيين إلى السحرة من أجل تحسين مردودهم الرياضي.

وأدلي بتصريحات مهمة جدا أثارت جدلا في الشارع الرياضي التونسي

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حالة من الجدل

وعمار الجمل هو لاعب تونسي دولي سابق لكرة القدم ومقدم برامج رياضية، لعب في المنتخب الوطني منذ سنة 2009، وهو لاعب بالنادي التونسي لكرة القدم (النجم الرياضي التونسي).

 

ولمتابعة المزيد حول تصريحات لاعب تونس السابق عمار الجمل .. تابع الفيديوجراف التالي:

عمار الجمل تونس 70 من اللاعبين التونسيين السحرة والمشعوذين فوروم رياضة

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