سرير لكل ألف مواطن.. عمرو أديب يشيد بجهود وزير الصحة لتطوير القطاع

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بوزير الصحة خالد عبد الغفار، وما يقدمه في ملف الصحة، قائلا إن هذا الرجل يعمل على الرغم من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها قطاع الصحة، إذ أنه وفقا للأرقام التي أعلن عنها أنه يوجد سرير واحد لكل ألف مواطن.

عمرو أديب يشيد بخالد عبد الغفار

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر نجحت في أن تكون دولة متقدمة في علاج عدد من الأمراض، فضلا عن العمل على بناء المستشفيات وتجهيزها، وملفات عديدة عمل عليها وزير الصحة في هذا الملف.

وتابع عمرو أديب، أن وزير الصحة عمل من خلال الشراكات مع عدد من الشركات الأجنبية، فضلا عن المبادرات الرئاسية على العمل على حل المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة، وهذا هو المطلوب من المسؤول البحث عن حلول خارج الصندوق، "خالد عبد الغفار بيبحث عن حلول خارج الصندوق ويعمل على تطوير القطاع بقوة".