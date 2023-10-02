خبير اقتصادي: المشروعات القومية ساهمت في انخفاض معدلات البطالة لـ7%

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن مصر كاقتصاد امتصت أزمة فيروس كورونا بشكل جيد، وكانت هناك مظاهر تدل على التعافي الاقتصادي قبل فترة كورونا، مشيرا إلى أن بيع الأصول هو استثمار بضخ المزيد من الأموال وتزويد المشروعات.

أوضح "نافع"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اعتماد مصر على الأموال الساخنة في فترة ما قبل انتشار فيروس كورونا كان كبير جدًا، حيث أن هناك 20 مليار دولار خرجوا من الاقتصاد المصري بشكل مفاجئ وهو مبلغ مخيف ومقلق.

وتابع: رفع النمو ليس أن الدولة في حالة تنمية، مؤكدا أن مشروعات البنية الأساسية كانت مهمة وكانت له دور في تقليل معدل منخفض للبطالة لـ7% وهو مؤشر هام جدًا، مشددًا على أنه فيما يخص نسبة البطالة ستكون دائمًا بهذا الشكل حيث أن هناك قطاع غير رسمي كبير.