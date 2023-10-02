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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حمو بيكا
حمو بيكا

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، يظهر فيه خلال احتفالات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. 

وظهر حمو بيكا في الفيديو، داخل أتوبيس مكشوف، وعليه صور الرئيس السيسي، وحمل بيكا علم مصر، وسط أغاني تسلم الايادي، وتفاعل المارة من الشارع معه. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

رفع الايقاف عن حمو بيكا

في أول شهر سبتمبر الماضي، قررت نقابة المهن الموسيقية، رفع الإيقاف عن مطرب المهرجانات حمو بيكا، حيث أصدر المجلس بيانا بذلك حيث كشف عن الإسم الحقيقي لـ حمو بيكا.

حمو بيكا

وكان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد صرّح بأنه يعتبر عمر كمال مطربًا جيدًا ويحبه، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع حمو بيكا بشكل إيجابي، وتم توقيفهما لمدة أسبوع، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه؛ بسبب أغنيتهما "أنتي معفنة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علي مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسي، أن حمو بيكا كان يبكي في المكالمات الهاتفية منذ 4 أيام.

وأشار إلى أن النقابة تعمل على تطبيق إجراءات صارمة ضد أي عضو يتجاوز الحدود ويستخدم ألفاظًا غير لائقة.

وأوضح أن موارد النقابة تأتي من إيرادات الحفلات الفنية والأنشطة الفنية الأخرى، وتم استخدام هذه الموارد؛ لتحسين أوضاع الأعضاء وتقديم خدمات إضافية لهم.

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اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

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