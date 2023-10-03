استشاري سلامة: إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية في 3 ساعات إنجاز كبير

قال محمد فاروق، استشاري السلامة والصحة المهنية، إن واجهة مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في الاتجاه الجنوني وخلف المبنى في الاتجاه الشمالي، والحريق بدأ في الخلف وانتقلت للأمام نتيجة تدافع الرياح والهواء فأدى إلى دخول الحريق داخل المبنى، وبالتالي جاءت من الخلف للأمام.

استشاري السلامة والصحة المهنية يتحدث عن حريق مديرية أمن الإسماعيلية

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أنه يوجد نظرية في الحريق تقول أول ما يبدأ الحريق يحدث تصاعد في تيارات الحمل الصاعدة من أسفل إلى أعلى، وبالتالي مبنى مثل مديرية أمن الإسماعيلية يمتلك العديد من الوثائق فضلا عن أنه مبنى ضخم يتواجد فيه شبكات كهرباء مترابطة ببعضها البعض فكان الأمر قد يؤدي لكارثة كبيرة.

وتابع استشاري السلامة والصحة المهنية، أن إطفاء حريق في مبنى ضخم مثل حريق مديرية أمن الإسماعيلية يعد إنجاز يُحسب للإطفاء، خاصة أن المديرية مكان في وسط المدينة بجانب مباني ومنشآت سكنية، ومنشآت هامة أخرى، "الحمد لله أن الحماية المدنية والإطفاء استطاعوا حصر الحريق ومنع امتداده لمنشآت أخرى".

واستكمل، أن مكافحة الحريق تأتي من الأسفل للأعلى، لأن تيارات الحمل الصاعدة تنقل الحريق من أسفل إلى أعلى

وأردف، أن تقنية الإطفاء الذاتي تم تصنيعها لكي يتم إطفاء المكان الذي حدث فيه بؤرة الحريق الأولى، وإذا لم تستطع القيام بذلك لن تستطيع التقنية في إطفاء المبنى بالكامل، والتقنية عبارة عن إنذار وإطفاء في نفس الوقت.