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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جهد ثلاثي الأبعاد.. عكاشة: وزارة الداخلية سابقت الزمن لصناعة الاستقرار وتحديث المنظومة

علق  العميد خالد عكاشة مدير  مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتيجية على تقرير وزارة الداخلية الذي استعرضته في فعاليات "حكاية وطن" ورصدت فيه إنجازات القطاع الأمني والوزارة في  تحديث منظومة الامن وتراجع معدلات الجريمة قائلاً : عرض وزير الداخلية اليوم كان   شاملاً ومتميزاً للغاية ونقلت الوزارة لأول مرة هذه الأرقام الدقيقة والشاملة بعرض دقيق بما يعكس الإستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الداخلية منذ عام 2014.
 

لفت خلال مداخلة  عبر برنامج " كلمة أخيرة " وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة ON  إلى أن وزارة الداخلية عملت على مدار السنوات الماضية في مسارات متساوية بالتوازي  عبر عملية تطوير شاملة للمنظومة  وتطوير الخدمات الشرطية والخدمية في ذات الوقت كانت تحارب الإرهاب الضارب في السنوات الماضية   ليس في سيناء فقط في السنوات الأولى بل كمان ممتداً للمحافظات والقاهرة أيضا ورغم ذلك سارت  كافة الخطط  بالتوازي الحرب على الإرهاب والتطوير الشامل". 


وصف جهود الداخلية بأنها جهود ثلاثية الأبعاد حيث كان بمثابة سباق مع الزمن  وأن العمل يسير في اتجاهات متعددة منها التطوير ومحاربة الإرهاب وفي ذات الوقت صناعة الاستقرار على الأرض حتى يتمكن المشروع الوطني للدولة المصرية وعملية البناء من استكمال خطواته ودون صناعة الاستقرار ليكون سينجح المشروع الوطني المصري.

خالد عكاشة حكاية وطن محاربة الارهاب وزارة الداخلية وزير الداخلية

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