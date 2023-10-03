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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسائل مهمة من الرئيس السيسي للشعب.. مفاجآت لأول مرة عن حرب أكتوبر.. وأحمد موسى يحذر المصريين| توك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


رسميا.. الرئيس السيسي يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر حكاية وطن.


محاصرة مؤسسات الدولة أمر مرفوض .. رسائل هامة من السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر “حكاية وطن ”،" إنه لا يصح ان أحاصر البرلمان والمحكمة الدستورية ولا مجلس الوزراء".

 

بعد إعلانه الترشح للرئاسة.. رسالة عاجلة من السيسي لـ الشعب المصري
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة عاجلة إلى الشعب المصري بعد إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة، مشيرا إلى يظهر المصريين خلال الانتخابات أمام العالم بأنهم شعب لديه إرادة في ممارسة الديمقراطية.

 

أول تعليق من المستشار محمود فوزي على تكليفه من السيسي لرئاسة الحملة
أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تكليفي بالحملة مهمة كبيرة ودقيقة، وحريص على إدارتها بادق المعايير.


لبى النداء.. يوسف الحسيني عن ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات: ألف مبروك
علق الإعلامي يوسف الحسيني، على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وذلك في كلمته بمؤتمر حكاية وطن.


ذكرى نصر أكتوبر| أبو الغيط: روسيا حذرت مصر من شن ضربة عسكرية ضد إسرائيل
كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أسرارا جديدة تخص قرار حرب أكتوبر 1973، وكيف حذرت أمريكا مصر من القيام بضربة عسكرية ضد إسرائيل، وكيف خسر الجانب الإسرائيلي 500 دبابة في أول 48 ساعة من قيام حرب أكتوبر المجيدة .

 


معلومات هامة جدا| أحمد موسى يفجر مفاجأة عن حلقة الأربعاء المقبل.. فيديو
أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن مفاجأة في حلقة يوم الأربعاء المقبل، قائلا: "اللواء أركان حرب محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق سيكون ضيف البرنامج يوم الأربعاء".


احتفالات في كل المحافظات فرحا بإعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات
عرضت قناة اكسترا نيوز، احتفالات المواطنين بجميع المحافظات فرحة بإعلان الرئيس السيسي ترشحه للإنتخابات لفترة رئاسية جديدة.

 

قبل حرب أكتوبر بأيام| أبو الغيط يوضح تفاصيل ما حدث في اجتماع 30 سبتمبر 1973.. فيديو
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية في اجتماع 30 سبتمبر 1973 أكد أن القوات المسلحة جاهزة ولكننا الأضعف لأن أمريكا تدعم إسرائيل.


تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المصريين على الهواء.. فيديو
حذر الإعلامي أحمد موسى، من التشكيك في مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الفترة المقبلة مهمة جدا، الرئيس عنده كل المعلومات والتقارير عن البلد واللي حصل فيها، لازم نركز في اللي جاي، الرئيس كمان شوية هيقول كلمة مهمة".

 

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