عمرو أديب ساخرا من الأدوات المدرسية: لعن الله السبلايز

سخر الإعلامي عمرو أديب، من المستلزمات المدرسية بالتزامن مع بدء موسم الدراسية، قائلا: "لعن الله السبلايز اللي بنشوفها في الوقت ده".

عمرو أديب يسخر من السبلايز

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر" أن التلاميذ في الوقت الحالي أصبح لديهم هوس بالسبلايز والأدوات المدرسية بشكل غير طبيعي على عكس ما كان يحدث في الماضي على حسب وصفه.

وتابع عمرو أديب: "إحنا زمان اللي مقلمته تبقى فيها منقلة وبرجل يبقى أبوه غني، غير بقا الورق الملون، والجلادات والحاجات دي، إحنا على أيامنا كان عندنا الجلادات، أمي كانت بتسهر تجلد كتب الكراريس العربي بجلاد بلون معين، وكراريس الإنجليزي بجلاد معين".

وأردف عمرو أديب، أن الجلاد الجديد أسعاره غير طبيعية، "بجد لعن الله السبلايز وكل الحاجات اللي بقت مأساة على أولياء الأمور، خلاص ده بقا العصر والتكنولوجيا في الوقت الحالي".