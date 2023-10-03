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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحديد موعد للمحاكمة الجنائية للسيناتور الأمريكي بوب مينينديز في 6 مايو المقبل

صدى البلد

قال قاض اتحادي في نيويورك يوم الاثنين إن محاكمة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز بتهم الفساد ستبدأ في مايو المقبل.

ودفع السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي بأنه غير مذنب وقاوم الدعوات المطالبة باستقالته بعد اتهامه الشهر الماضي بتلقي رشاوى من ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي.

وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية سيدني شتاين موعد المحاكمة في القضية في السادس من مايو، مما يمنح المدعين الوقت لتسليم الأدلة إلى محامي مينينديز والسماح لهم بتقديم الطعون القانونية.

واتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن مينينديز (69 عاما) وزوجته بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدا مقابل استخدام السيناتور نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال.

ودفعت زوجة السيناتور ورجال الأعمال خوسيه أوريبي (56 عاما) وفريد ​​دعيبس (66 عاما) ووائل حنا (40 عاما) ببراءتهم أيضا.

وتضمنت لائحة الاتهام صورًا لسبائك الذهب والنقود التي استولى عليها المحققون من منزل مينينديز. ويقول ممثلو الادعاء إن هناء رتب لقاءات بين السيناتور ومسؤولين مصريين - الذين ضغطوا عليه للتوقيع على المساعدات العسكرية - وفي المقابل وضع زوجته على جدول رواتب الشركة التي يسيطر عليها.

ويمثل هذا التحقيق المرة الثالثة التي يخضع فيها مينينديز للتحقيق من قبل المدعين الفيدراليين. ولم تتم إدانته قط.

وتنحى مينينديز، وهو أحد عضوين بمجلس الشيوخ يمثلان ولاية نيوجيرسي، عن دوره كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كما هو مطلوب بموجب قواعد حزبه. لكنه أصر على براءته ورفض دعوات العديد من زملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للاستقالة.

 

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