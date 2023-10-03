ابنة فيروز تحذر من إعادة تسجيل أو تصوير أي أعمال فنية للأخوين رحباني

أصدرت ريما الرحباني ابنة الفنانة اللبنانية فيروز، بياناَ تحذر فيه من إعادة تسجيل أو تصوير أي أعمال فنية للأخوين رحباني .

وقالت ريما الرحباني في البيان عبر فيسبوك :إنَّ ورثة عاصي الرحباني مُمثَّلين بِزياد عاصي الرحباني وريما عاصي الرحباني يُعلنون رَفضَهم التام لقيام أيٍّ كان، حتَّى ولو كان من ورثة منصور الرحباني، بإعادة تسجيل و/أو تصوير و/أو تكييف و/أو توزيع أيّة أعمال فنّية تعود للأخوين رحباني أو زياد رحباني بدون موافقتهم.

وأضافت: وكما أنَّهم يُحذّرون من منح أيّة أذونات أم إجازات للغير من طرف واحد تعود لأصحاب الحقوق مُجتمعين، وذلك إن في لبنان أم خارجه، ومهما كانت الوسيلة أو الإطار أو المناسبة، لذا اقتضى التوضيح.