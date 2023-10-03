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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يعلن خبر سارا لجماهير الزمالك

صدى البلد

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامجه “الماتش”، عن تبرع حسين السيد بمبلغ 50 ألف دولار؛ لدعم فرق الصالات داخل نادي الزمالك. 

وكتب هاني حتحوت عبر “فيس بوك”: "عبد الله جورج في حواره عبر برنامج الماتش، أعلن أن “حسين السيد تبرع بمبلغ 50 ألف دولار لدعم فرق الصالات داخل نادي الزمالك”.

الأهلي يتفق على ضم أحمد فتوح من الزمالك

وفي سياق آخر، قال الإعلامي أمير هشام، إن النادي الأهلي اتفق مع أحمد فتوح نجم الزمالك؛ للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وتابع أمير هشام فى تصريحات عبر برنامج بلس 90 المذاع على قناة النهار:" الأهلي اتفق مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أمير هشام: “منذ 3 أشهر أكدت أن النادي الأهلي لا يرغب في ترك فرصة التعاقد مع أحمد فتوح لاعب الزمالك خاصة أن عقده سينتهي ، وهو لاعب مميز وقادر على أن يفيد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ، لذلك هناك رغبة قوية داخل الأهلي في التوقيع مع فتوح خلال شهر يناير”.

واختتم:" المجلس خلال الفترة المقبلة الجديد لنادي الزمالك سيحاول بكل قوة أن يحافظ على أحمد فتوح، وطبيعي من الممكن أي شيء يتغير، ولكن هناك نسبة قوية لتعاقد الأهلي مع فتوح.

جماهير الزمالك تبرع للزمالك نادي الزمالك برنامج الماتش

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