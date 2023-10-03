دولة عربية تعلن حالة الاستنفار بسبب حشرة البق

أعلنت سلطات ميناء طنجة المتوسط، حالة الاستنفار ، بعد رصد حشرة البق في باخرة قدمت من مدينة مارسيليا الفرنسية.

ووفق صحيفة العمق المغربية والتي نقلت عن مصادر مطلعة، فإن السلطات المنائية اكتشفت وجود حشرات البق، بباخرة قدمت من ميناء مارسيليا بفرنسا، حيث شرعت عناصر من وزارة الصحة بذات الميناء بعملية تعقيم كبيرة لأمتعة المسافرين قبل دخولها الى المغرب.

وجدير بالذكر ان حشرة البق، خلال الأيام القليلة الماضية، اجتاحت كافة وسائل النقل في العاصمة الفرنسية باريس، وبعض المحلات التجارية، وعددا من الفنادق والقاعات السينمائية.

فيما تسابق السلطات الفرنسية الزمن، من أجل الحد من انتشار هذه الحشرة المضرة، خصوصا وأنها على أبواب تنظيم الألعاب الأولمبية باريس 2024.

