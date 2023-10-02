احذر الذهاب لـ باريس.. مقطع يظهر انتشار البق في جميع أنحاء مواصلات فرنسا

ظهرت مقاطع فيديو مرعبة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر وجود حشرة “بق الفراش” يزحف في جميع أنحاء القطارات والحافلات في باريس، مع تحذير السكان من توخي الحذر منها.

ويبدو أن فرنسا تكافح غزو الحشرات التي تتغذى على الدم، بعد انتشار مقاطع فيديو تظهرها وهي تظهر في وسائل النقل العام والمستشفيات ودور السينما.

وأطلقت الحكومة الفرنسية جهدًا رسميًا لمحاربة الحشرات، من خلال العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهرها بالآلاف وهي تغزو المدينة.

مقطع يظهر انتشار البق بجميع انحاء مواصلات فرنسا

وأصدر وزير النقل، كليمنت بون، بيانا، تعهد فيه للشعب الفرنسي باتخاذ إجراءات فعالة لوقف انتشار هذه الآفات وقتلها.

وبالانتقال إلى موقع X- تويتر سابقًا- يقول “بون” إنه يجمع ممثلين عن مشغلي وسائل النقل العام؛ لطلب خبراتهم، و"لإبلاغهم بالإجراءات المضادة، وكيفية بذل المزيد من الجهد لحماية المسافرين".