لما بنتجاهل تحقق مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط

تمكنت أغنية “ لما بنتجاهل ” للفنانة أصالة من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب ” بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط .

وحقق أغنية لما بنتجاهل نسب مشاهدة وصلت الي المليون مشاهدة ، لتحتل المرتبة السادسة ، من أصل 50 مركز هم للفيديوهات الاعلي مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتيوب العالمي .

أصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم لحقت نفسي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لما بنتجاهل، مانجا، رجل مثالي.

وتتعاون أصالة فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وكشفت روتانا عن أسماء الشعراء والملحنين للجزء الأول من الألبوم.



أغنية فوووق كلمات عمر عبده على والحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر وأغنية لما بنتجاهل كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازي ومن توزيع طارق عبد الجابر أغنية الأخبار الحلوة من كلمات محمود سليم وألحان كريم أحمد ومن توزيع كريم أسامة

أما أغنية مانجا من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع توما وأغنية مارس إبريل من كلمات عليم وألحان نور عز ومن توزيع أحمد مغربي وأغنية رجل مثالي من كلمات أحمد إبراهيم وألحان كريم نيازي ومن توزيع كريم أسامة.





ميدلي ألبوم لحقت نفسى

وطرحت أصالة منذ عدة أيام، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، ميدلي لألبوم لحقت نفسي، الذي جمع أكثر من أغنية منه، وعلقت قائلةً: الفن عالم رحب وطن حبيب أهداني كل اللي بحلم يكمل معي بهالحياة، شغف ممتع حلم متجدد تتجدد معه أيامي، تعالوا نجرب نفصل عن كل شيء ونروح مشوار حلو مع صولا، زينت لكم المكان بكل شيء زينة، بتمنى فرحكم قد الفرح اللي بقلبي وأنا عم غني لكم.