كسور وفقدان للوعي وزيارته ممنوعة.. تفاصيل الحالة الصحية لنقيب المهندسين |صور

يوم حزين عاشته نقابة المهندسين المصرية أمس عقب الإعلان عن وفاة المهندس أسامة محمد أنور عضو المجلس الأعلى للنقابة ونقيب مهندسي أسيوط جراء حادث سير مؤلم، فيما تعرض المهندس طارق النبراوي النقيب العام لإصابات خطيرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة جراء حادث سير أيضا.

الحالة الصحية لطارق النبراوي

ووصل نقيب المهندسين إلى مستشفى المقاولون العرب فجر اليوم الثلاثاء، قادما من مستشفى بني سويف العام التخصصي عبر عربة إسعاف مجهزة بعد تعرضه لحادث خطير خلال عودته من أسيوط عقب تقديمه واجب العزاء في المهندس أسامة أنور عضو المجلس الأعلى للنقابة، الذي توفي جراء حادث سير كذلك.

وقال مصدر من داخل مستشفى المقاولون العرب، إن نقيب المهندسين غائب عن الوعي قليلا، وتم وضعه في العناية المركزة، وكذلك السائق الخاص به، حيث تهشمت مقدمة العربية الخاصة بالنبراوي تماما جراء عملية التصادم، مؤكدا أن الحالة مستقرة بعض الشيء وسوف يخضع النقيب لجراحة في قدمه اليسرى.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نقيب المهندسين يعاني من كسر مضاعف في القدم اليسرى وكسر بالأنف وشرخ أسفل العين اليسرى، نافيا وجود نزيف أو جروح في البطن أو ارتجاج بالمخ وأنها فقد مجرد كدمات جراء الحادث.

وأشار مصدر آخر من داخل النقابة، إلى أن الدكتور أسامة عبد الحي المرشح على مقعد النقيب تواصل مع الأطباء داخل مستشفى المقاولون العرب للاطمئنان على نقيب المهندسين، مؤكدا أن الحالة سوف تستغرق بعض الوقت فيما يتعلق بالكسور التي يعاني منها النبراوي وأن الزيارة منعت عنه في الوقت الحالي.

وأشار المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المهندس هشام سعودي وكيل أول نقابة المهندسين، نقيب الإسكندرية، سوف يشرف على إدارة شؤون النقابة وتيسير الأعمال وفقا للقانون (66) لسنة 1974، وذلك لحين إتمام شفاء طارق النبراوي.

ومن جانبه تعاطف عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين مع النقيب العام، وكتبوا على صفحاتهم المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي رسائل دعم للنبراوي وأسرته متمنين له وللسائق الخاص به الشفاء العاجل، فيما تفاعل معهم عدد من النقابات المهنية في مقدمتهم نقابة الصحفيين، التي تمنى نقيبها الشفاء للنبراوي من خلال منشور على صفحته بفيس بوك.

تفاصيل حادثة نقيب المهندسين

ولقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرين، بينهم نقيب المهندسين في حادث تصادم عدة سيارات متتالية، لمسافة 300 متر، على الطريق الصحراوي الشرقي، شمال نفق سنور باتجاه القاهرة، نطاق محافظة بني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا، من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم عدة سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ 4 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي، كلا من:

طارق النبراوي- 75 سنة، بالمعاش، نقيب المهندسين، مقيم مدينة نصر، مصاب باشتباه نزيف في البطن، واشتباه كسر في قاع الجمجمة.

منير سيد زكي- 35 سنة، من سوهاج، عامل، مصاب بكسر مضاعف في القدم الأيمن، واشتباه ما بعد الارتجاج.

حسن الضبع حسن- 43 سنة، من سوهاج، عامل، مصاب بكسر مضاعف في القدم اليسرى.

ناجي محمد محمود- 62 سنة، من سوهاج، بالمعاش، مصاب بكسر مضاعف في القدم اليمنى.

أحمد صلاح أحمد- 43 سنة، سائق، من القليوبية، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري.

إسلام أحمد عبد المنعم- 27 سنة، مقيم بحلوان، مصاب بجرح في الجبهة، وسحجات وكدمات.

مرقص فخري- 55 سنة، أعمال حرة، من أسيوط.

كمل استقبل المستشفى متوفيان اثنان، وهما:

أحمد عبد المنعم أحمد- 52 سنة، سائق، من حلوان.

إسلام حنفي أبو المجد- 23 سنة، من سوهاج.

وأودعت الجثتين في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

سيارة نقيب المهندسين