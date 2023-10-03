الاصلاح والنهضة يثمن تقدير الرئيس السيسي لقبوله دعوات جموع المصريين بالترشح

استقبل حزب الإصلاح والنهضة بكثير من السعادة والارتياح إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلبيته نداء جموع المصريين بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويثمن حزب الإصلاح والنهضة استجابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوات القوى والأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب الإصلاح والنهضة الذي دعا سيادته للترشح في بيان رسمي صادر عن الحزب الشهر الماضي.

ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة على أن هذه الخطوة هي الأوفق والأمثل لضمان استكمال مسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة.

ويشيد حزب الإصلاح والنهضة بتكليف السيد الرئيس للمستشار محمود فوزي لرئاسة حملته الانتخابية، وهو من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والأمانة في كافة المناصب التي تولاها سواء في السلك القضائي كنائب لمجلس الدولة أو المؤسسة التشريعية كأمين عام لمجلس النواب أو المجلس الأعلى لتنظيم وانتهاء بالأمانة الفنية للحوار الوطني.

ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة على تعاونه الكامل مع إدارة حملة السيد الرئيس الانتخابية وفي كافة المحافظات لتحقيق غد أفضل لمصر والمصريين.