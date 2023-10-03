فتوح يشارك بمران الزمالك اليوم عقب تعافيه من الاجهاد

شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب التأكد من سلامة اللاعب بعد تعرضة لاجهاد عضلي في مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأدى فتوح الفقرات المختلفة للمران سواء التأهيلية و البدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للمواجهة المقبلة.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.