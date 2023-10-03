الونش يستأنف تدريباته التأهيلية في مران الزمالك اليوم

خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الرباط الصليبي الأمامي للركبة ، وخضع بسببها لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا.

و أدى اللاعب مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.