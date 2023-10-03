أمن الجيزة يضبط مستريح عقود عمل الخليج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، القبض على عاطل لإتهامه بالنصب على المواطنين على منصات التواصل الإجتماعي وذلك بعد إيهامه المواطنين بتوفير عقود عمل في دول الخليج بمقابل مادي.

تفاصيل سقوط مستريح عقود عمل الخليج

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم الشرطة تضمن ورود بلاغات من مواطنين بقيام شخص بالنصب عليهم عبر منصات التواصل الإجتماعي وإيهامه لهم بتوفير عقود عمل في دول الخليج، على غير الحقيقة وتجميعه أموال منهم.

ونجحت أجهزة المباحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في القبض على المذكور وتبين أنه عاطل بالغ من العمر 40 عاما وقام بإنشاء صفحة على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك لإيهام المواطنين بتوفير فرص عمل في دول الخليج.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، قيام المتهم بإيهام المواطنين بتوفير فرص عمل في دول الخليج مقابل مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

