عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الجيزة يضبط مستريح عقود عمل الخليج

ضبط مستريح اموال
ضبط مستريح اموال المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، القبض على عاطل لإتهامه بالنصب على المواطنين على منصات التواصل الإجتماعي وذلك بعد إيهامه المواطنين بتوفير عقود عمل في دول الخليج بمقابل مادي.

كانت بتجري منهم في الشارع.. قصة سيدة القاهرة مع زوجها وضرتها|تفاصيل صادمة

لامس مناطق حساسة.. فعل فاضح لعاطل بعد صلاة الجمعة في الجيزة.. تفاصيل

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

كانوا بيعدلوا هدومهم.. نجلاء تطلب الخلع: شوفته بعيني في الأسانسير

تفاصيل سقوط مستريح عقود عمل الخليج

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم الشرطة تضمن ورود بلاغات من مواطنين بقيام شخص بالنصب عليهم عبر منصات التواصل الإجتماعي وإيهامه لهم بتوفير عقود عمل في دول الخليج، على غير الحقيقة وتجميعه أموال منهم.

ونجحت أجهزة المباحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في القبض على المذكور وتبين أنه عاطل بالغ من العمر 40 عاما وقام بإنشاء صفحة على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك لإيهام المواطنين بتوفير فرص عمل في دول الخليج.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، قيام المتهم بإيهام المواطنين بتوفير فرص عمل في دول الخليج مقابل مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث مستريح عقود عمل الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

موضوعات متعلقة

كانت بتجري منهم في الشارع.. قصة سيدة القاهرة مع زوجها وضرتها|تفاصيل صادمة

حشود ضخمة.. كردون وانتشار أمني لتأمين المشاركين في احتفالية ميدان الجلاء

لمنع التحرش والتكدسات.. استنفار أمني وانتشار الشرطة النسائية أمام المدارس والجامعات بالجيزة

لامس مناطق حساسة.. فعل فاضح لعاطل بعد صلاة الجمعة في الجيزة.. تفاصيل

ابن اخته خلص عليه.. جريمة مروعة غرب الجيزة والسبب صادم

السقف وقع عليه.. إصابة شخص في إنهيار عقار شمال الجيزة

الحب الأعمى.. طليقته اتخطبت لواحد غيره جاب أجلها.. القصة الكاملة

إصابة 4 أشخاص في حادث سيارة ملاكي على الإقليمي بالجيزة

ترشيحاتنا

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

بولندا تعلن فرض «ضوابط مؤقتة» على الحدود مع سلوفاكيا

الصور الخادشة أثارت الغضب.. الإفتاء توضح حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته

بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.. الداخلية تطلق مبادرة "رد الجميل"| صور

عمر هريدي: الزمالك مديون بـ850 مليون جنيه للضرائب.. وهذا وعدي للجماهير

بسبب "أريكة خشبية".. السيطرة على مشاجرة بين 16 شخصا في البساتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الأمم المتحدة تعلن عن توقع خطير بشأن سكان الهند في2050

مني زكي.. لأول مرة عارضة أزياء فى أسبوع الموضة بباريس

فيديو

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ