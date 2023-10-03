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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطيران المدني السعودي: المملكة تسعي للربط الجوي مع أكثر من 250 وجهة

السعودية علم
السعودية علم

اكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، سعي المملكة إلى زيادة نطاق الربط الجوي إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030 كجزء من استراتيجيتها الوطنية للطيران، ويشمل 29 مطارًا ومركزين عالميين في جدة والرياض.

وابان "الدعيلج"، خلال كلمته في أعمال مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي، أن المنطقة تحتضن 21 دولة وتمتلك قطاع شحن لوجستي قويا، مما يفتح الباب أمام التعاون والتجارة بين المملكة وأمريكا اللاتينية ويرسخ التواصل بينهما.

وأشار  إلى أن الحكومة والقطاع الخاص في المملكة وأمريكا اللاتينية يؤمنان بأهمية الشراكات لتعزيز التعاون وتحقيق تجربة مفيدة للمسافرين والمستثمرين، مضيفا أن الخصخصة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمطارات السعودية وتوفر خدمات أفضل للمسافرين مما يخلق فرصاً استثمارية تزيد من الناتج المحلي الإجمالي وتشجع على الاستثمار الأجنبي المباشر.

وشدد علي حرص المملكة على تعزيز جهود التعاون الدولي في مجال الطيران المدني، مسترشدًا بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 44 من اتفاقية منظمة الطيران المدني، والتي تؤكد الحاجة إلى نظام جوي آمن واقتصادي مستدام.

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