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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمادة حارقة.. المشدد لمتهم بالشروع في إنهاء حياة سائق بمدينة نصر

صدى البلد

قضت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالشروع في سرقة سائق توك توك وإلقاءه بمادة حارقة بمدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه المصروفات الجنائية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرؤساء بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

 

مدينة نصر

 

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 8179 لسنة 2023 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم شرع في سرقة الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه، بأن قذف على الأخير مادة حارقة - مسحوق شطة - قاصدًا بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومته إلا أن خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسًا بجرمه. 


كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه أحرز مادة حارقة - مسحوق شطة -ون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

قتل 5 سنوات التجمع الخامس أسندت النيابة العامة المستشار حسن محمود فريد النيابة العامة

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