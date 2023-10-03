نشرة المرأة والصحة |فئات ممنوعة من تناول الجوافة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني الناظر.. سعر صادم لفساتين أنغام في الكويت

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

سر نحافة بسمة وهبة.. أشهر أمراض المعدة| تعرف عليها

اعتاد متابعو الإعلامية بسمة وهبة على ظهورها بمظهر جذاب وجسم رشيق؛ لكن ظهرت في الفترة الأخيرة خلال برنامجها بخسارة وزن ملحوظة وقالت الإعلامية بسمة وهبة .. بخس بشكل مش طبيعي بعدما خصعت لتلك العملية منذ أربعة سنوات، واديمًا الناس بتسألني خسيتي ازاي وقوليلنا النظام الغذائي، وأنا بقولهم ربنا ما يحكم عليكم المرض.

سيخضع لعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني الناظر

نشر الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر استشارى أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، تطورات الحالة الصحية لوالده.

أمريكي يفقد الرؤية والكلام بعد تناول وجبة شهيرة| ماذا حدث؟

تعرض رجل أمريكي يسمي "مات جاكسون" لتسمم غذائي بعد تناول وجبة سردين أثناء إجازته في فرنسا. وفقًا لصحيفة ميرور البريطانية

مني زكي.. لأول مرة عارضة أزياء فى أسبوع الموضة بباريس

اعتادت الفنانة الجميلة مني زكي على خطف الأنظار دائما أينما حلت، ومؤخرا خطفت الفنانة منى زكي الأنظار بعد مشاركتها في عرض أزياء Walk Your Worth الذي أقامته علامة لوريال ضمن فعاليات أسبوع الموضة بباريس.

ماذا يحدث للطفل عند تناول الأطعمة الحارة؟

الكثير من الأشخاص يفضلون تناول الطعام الحار، خاصة الأطفال، ومن ضمن الأطعمة المحببة لديهم الطعام الحار بسبب النكهات المصنعة مثل التوابل المضافة وغيرها.

رغم فوائدها المذهلة.. فئات ممنوعة من تناول الجوافة| تعرف عليها

الجوافة هي فاكهة لذيذة ومغذية، ولها فوائد صحية مذهلة. ومع ذلك، قد يكون هناك بعض الفئات التي ينصح عادةً بتجنب تناول الجوافة في حالتها، وذلك لأسباب مختلفة.

بفستان على شكل قلب.. مايا دياب تخطف الانظار في اسبوع الموضة بباريس

ظهرت النجمة مايا دياب بإطلالة اخرى في فعاليات أسبوع الموضة في باريس، وقد شاركتها مع متابعيها صورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفساتين أنغام خلال حفلها بالكويت

شاركت النجمة أنغام متابعيها صور جديد لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال إحيائها حفلا في دولة الكويت على مدار يومين متتالين، وقد ظهرت بإطلالتين جذابتين للغاية.