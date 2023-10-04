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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سمعتنا وحشة.. مايان السيد تتصدر التريند بتصريحات مثيرة للجدل / فيديو جراف

مايان السيد
مايان السيد

تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد حديثها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة “دي إم سي”، حيث كان معها المغني الشعبي عنبة، بعد المشاركة في مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”.

 

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

 

التحرش

 

ففي كل لقاء لـ الفنانة الشابة مايان السيد، تتصدر مؤشرات البحث، وفي وقت سابق تصدرت مايان السيد، مؤشرات البحث عندما تحدثت مع الإعلامي رامي رضوان، وقبلها عندما تحدثت في فيديو واعترفت بتعرضها للتحرش وهي تبكي، ولم تحرج من الأشياء التي تعرضت لها من فنان شاب، طلب منها الذهاب معه لـ شقته، بحجة :" تعالي أفرجك على شقتي".

ولمتابعة المزيد حول تصريحات الفنانة مايان السيد المثيرة للجدل .. تابع الفيديو جراف التالي:

مايان السيد مؤشرات البحث الاعلامية اسعاد يونس صاحبة السعادة المغني الشعبي عنبة

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