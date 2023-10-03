رسميا.. على جمعة رئيسا لـ دينية النواب ومنصف والعبد وكيلين للجنة

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب عن فوز كل من الدكتور علي جمعة رئيسا والمستشار منصف نجيب سليمان وكيلا والدكتور اسامة العبد وكيلا والدكتور محمد ابوهاشم امينا للسر.
أبرز رؤساء ووكلاء اللجان النوعية بمجلس النواب
ويستعرض موقع صدى البلد أبرز رؤساء ووكلاء اللجان النوعية بمجلس النواب فيما يلى
لجنة الصناعة
محمد مصطفى السلاب - الرئيس
معتز محمود - وكيل
شحاته أبو زيد - وكيل
شيرين عليش - أمين السر
لجنة الطاقة والبيئة
طلعت السويدي - الرئيس
محمد جنيدي - وكيل
رشا رمضان - وكيل
خالد عبد المولى - أمين سر
لجنة الإسكان
محمد عطية الفيومي - رئيس
طارق شكري - وكيل
أحمد عبد المجيد - وكيل
أمين مسعود - أمين سر
لجنة الشئون العربية
أحمد فؤاد أباظة - رئيس
عباس السادات - وكيل
أيمن محسب - وكيل
أحمد مقلد - أمين سر.
لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
محمد كمال مرعي - رئيس
هالة أبو السعد - وكيل
محمد الجارحي - وكيل
مارسيل سمير - أمين سر
لجنة الشئون الأفريقية
شريف الجبلي - رئيس
محمود السيد سعد - وكيل
محمد سليم - وكيل
رشا أبو شقرة - أمين سر
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
إبراهيم الهنيدى - رئيس
إيهاب الطماوي - وكيل
يحيى عيسوي - وكيل
ناصر عثمان - أمين سر
لجنة الإدارة المحلية
أحمد السجيني - رئيس
محمد الحسيني وكيل
محمد وفيق وكيل
عمرو درويش - أمين السر
لجنة التضامن الاجتماعي
عبدالهادي القصبي - رئيس
أحمد فتحي - وكيل
رضوي جعفر - وكيل
سلوى أبو الوفا - أمين سر
لجنة الدفاع والأمن القومي
اللواء أحمد العوضي - رئيس
إبراهيم المصري - وكيل
أحمد يحيى الجحش - وكيل
محمد راضي - أمين سر
لجنة الزراعة والري
هشام الحصري - رئيس
صقر عبد الفتاح - وكيل
حسن أبو قديرة - وكيل
محمد عبد القوى - أمين سر
لجنة الخطة والموازنة
فخري الفقي - رئيس
مصطفى سالم - وكيل
ياسر عمر - وكيل
عبدالمنعم إمام - أمين سر
اللجنة الاقتصادية
محمد سليمان - رئيس
محمد علي عبدالحميد - وكيل
نيفين حمدي - وكيل
عمرو القطامي - أمين سر
لجنة التعليم
سامي هاشم - رئيس
ماجدة بكري - وكيل
منى عبد العاطي - وكيل
أمل عصفور - أمين سر
لجنة الصحة
أشرف حاتم - رئيس
محمد الوحش - وكيل
محمد العماري - وكيل
كريم بدر حلمي - أمين سر
لجنة حقوق الإنسان
طارق رضوان - رئيس
أيمن أبو العلا وكيل
محمد عبد العزيز - وكيل
محمد تيسير مطر - أمين سر
لجنة النقل والمواصلات
علاء عابد رئيس
وحيد قرقر وكيل
محمود الضبع - وكيل
محمد السيد عوض - أمين سر
لجنة العلاقات الخارجية
كريم درويش - رئيس
طارق الخولي - وكيل
سحر البزار - وكيل
أميرة صابر أمين سر
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أحمد بدوي - رئيس
أحمد نشأت منصور - وكيل
مارثا محروس - وكيل
محمد عبادة - أمين سر
لجنة الشباب والرياضة
محمود حسين - رئيس
سامر التلاوي - وكيل
محمد لبيب - وكيل
حازم إمام - أمين سر
لجنة الثقافة والإعلام
درية شرف الدين - رئيس
يوسف الحسيني - وكيل
نادر مصطفى - وكيل
هند رشاد - أمين سر
لجنة السياحة
نورا علي - رئيس
أحمد الطيبي - وكيل
محمد عبد المقصود - وكيل
أماني الشعولي - أمين سر
لجنة الاقتراحات والشكاوى
عاطف ناصر - رئيس
نافع عبد الهادي - وكيل
محمد حمدى دسوقي - وكيل
هشام حسين- أمين سر