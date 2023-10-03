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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخص حاول طعن سيدة بسبب خلافات الجيرة في طنطا

قوات الشرطة بالغربية
قوات الشرطة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي شخص حاول طعن سيدة  في العقد الخامس من العمر أمام المارة في منطقة الاستاد بواسطة سلاح أبيض بمدينة طنطا مما أسفر إصابته بعدة طعنات متفرقة في البطن والصدر، كما تم نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي لإسعافها.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بشروع  شخص بطعن سيدة عدة طعنات بمنطقة الاستاد بدائرة قسم أول طنطا.

 

كما باشرت  قوة أمنيه دورها بالانتقال إلى محل البلاغ وتبين أقدام شخص على طعن سيدة تدعي نادية.م.ا ح " 52 سنة ومقيمة بمنطقة قحافة بمدينة طنطا، حيث سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض في البطن والصدر.

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وكشفت التحريات الأمنية من المعاينة الأولية أن المجني عليها جارة المتهم وجميعهم مقيمين بمنطقة قحافة بمدينة طنطا، وسبب اعتداء الأخير علي المجني عليها خلافات جيرية بينهم
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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