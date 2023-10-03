جامعة حلوان تكشف تفاصيل الخدمات المقدمة من مركز دعم البحث العلمي

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به ضمن خطة العام الدراسي الجديد للتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي كما تعمل الجامعة علي ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية تحقيقا للتنمية.

وأوضحت جامعة حلوان أن خدمات مركز دعم البحث العلمي بالجامعة المقدمة للباحثين تشمل الآتي: