“لا نملك المال لاستبدال الأسلحة”.. تحذير عاجل من البنتاجون لـ الكونجرس الأمريكي

ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن البنتاجون حذر الكونجرس الأمريكي من أنه ليس لديه الأموال الكافية لاستبدال الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا، مما أثار مخاوف بشأن قدرة واشنطن على إعادة إمداد قواتها بشكل كاف.

وفي رسالة أُرسلت إلى قادة الكونجرس وحصلت عليها وكالة “أسوشيتد برس”، دعا البنتاجون المشرعين إلى تجديد التمويل لأوكرانيا.

ويأتي هذا الطلب بعد أيام من التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية في اللحظة الأخيرة لمنع الإغلاق المدمر للحكومة الفيدرالية، لكنه لم يتضمن تمويلًا إضافيًا لكييف طلبه البيت الأبيض.

وكتب مراقب البنتاجون، مايكل ماكورد، في الرسالة: “لقد اضطررنا بالفعل إلى إبطاء عملية تجديد قواتنا للتحوط من مستقبل التمويل غير المؤكد.. الفشل في تجديد خدماتنا العسكرية في الوقت المناسب قد يضر باستعداد جيشنا.

وأضاف ماكورد أنه إذا لم يتم تلبية طلبات التمويل، فقد يُمنع البنتاجون من تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي يعتبرها “حرجة وعاجلة الآن حيث تستعد روسيا لشن هجوم شتوي”.

وقال مكورد لقادة مجلسي النواب والشيوخ إن هناك حاليا 1.6 مليار دولار متبقية من تمويل قدره 25.9 مليار دولار وافق عليه الكونجرس سابقا لاستبدال الموارد العسكرية الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا.

وبشكل منفصل، لدى الولايات المتحدة ما يقرب من 5.4 مليار دولار متبقية لتوفير المعدات إلى كييف من مخزوناتها الحالية.

وكان من الممكن أن تنفد الولايات المتحدة من هذا التمويل بالفعل لو لم يدرك البنتاغون هذا العام أنه بالغ في تقدير قيمة بعض المعدات المرسلة إلى أوكرانيا، مما أدى إلى تحرير حوالي 6.2 مليار دولار، تم إرسال بعضها منذ ذلك الحين إلى أوكرانيا في شكل أسلحة ومعدات.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، “لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا. لدينا الوقت، وليس الكثير من الوقت، وهناك شعور كبير بالإلحاح.”

وقوبلت الجهود الديمقراطية لمواصلة تمويل الجيش الأوكراني بمقاومة كبيرة من بعض المتشددين الجمهوريين، مما يشير إلى تحول متزايد نحو موقف أكثر انعزالية بين بعض أعضاء الحزب الجمهوري.