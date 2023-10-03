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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بدون إعلانات.. تيك توك تختبر إصدارا جديدا باشتراك شهري

TikTok
TikTok

تعتبر منصة تيك توك TikTok الصينية واحدة من أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، بعد أن أصبحت تضم 1.7 مليار مستخدم نشط شهريًا، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الإعلانات بالشيكة إلى أكثر من 18 مليار دولار خلال 2023، وهي قفزة ملحوظة مقارنة بـ 11 مليار دولار حققتها في عام 2022. 

وإذا كنت من مستخدمي TikTok، فمن المؤكد أنك تنزعج من تلك الإعلانات المستمرة وهو السبب الذي جعل إدارة التيك توك تفكر في تقديم نسخة من التطبيق بدون إعلانات لكن مقابل اشتراك شهري.

TikTok

وكشف تقرير من Android Authority عن طرح تيك توك إصدار خاص من منصتها بدون إعلانات وتشير السلاسل الموجودة في أحدث إصدار من تطبيق TikTok إلى أن النظام الأساسي يختبر خطة اشتراك شهرية خالية من الإعلانات التي قد تكون مزعجة لبعض المستخدمين، وستكون هذه النسخة من TikTok الخالية من الإعلانات بتكلفة 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

وأكدت TikTok لـ TechCrunch أن الإدارة تختبر حاليا إصدار من المنصة بدون الإعلانات لكن حصريًا في سوق واحدة ناطقة باللغة الإنجليزية خارج الولايات المتحدة.

كما أكدت إدارة TikTok أن هذه النسخة غير متاحة حاليا في الولايات المتحدة بخلاف الشائعات المنتشرة، مشددًة على أن الاختبارات على نطاق صغير لا تضمن إطلاقًا وشيكًا للمنتج.

وسيتم طرح الإصدار الجديد بعد نجاح الاختبارات التجريبية، في الوقت الحالي، ويبدو أن الاشتراك موجه نحو معالجة إعلانات TikTok الخاصة، باستثناء التسويق أو الحملات المؤثرة. 

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تجربة منصة تيك توك الجديدة مستوحاة من منصات منافسة مثل يوتيوب YouTube وX، التي توفر بالفعل نسخة باشتراكات وبدون إعلانات، مع مجموعة من المزايا الأخرى.

قد يجلب مشروع TikTok مع توفير بديل للمستخدمين بدون إعلانات بعض الإثارة والدخل الإضافي، على الرغم من أن عددًا صغيرًا نسبيًا من المستخدمين، مثل 80 مليونًا من بين أكثر من 2.7 مليار مستخدم نشط على YouTube، يختارون الدفع مقابل الخيار الخالي من الإعلانات، فمن المحتمل أن يكون الحصول على هذا الخيار ميزة مرحب بها لدى بعض المستخدمين.

إعلانات تيك توك TikTok مليار شبكات التواصل الاجتماعي

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