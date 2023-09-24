اداله الراتب اللي عاوزه..تصرف إيطالي مع مديره عبر تيك توك يثير جدلا..شاهد

أثار تصرف نادل مطعم مع مديره بسبب “الراتب” حالة من الجدل في إيطاليا بعد انتشار مقطع الفيديو الذي وثق ما حدث بينهما في مطعم في مودينا، بالقرب من بولونيا، خامس أو سادس أكبر مدن أوروبا.

أظهر بداية مقطع الفيديو الذي تناوله وسائل إعلام عالمية “محمد” عند انتهاء دوام عمله الخاص الذي لا يأخذ عليه أي علاوات اجتماعية أو معاش تقاعدي والبالغ مدته 6 ساعات يوميا من السادسة مساءً إلى منتصف الليل يشتكي معاملة الزبائن التي تكاد تجعله “يبكي”.

إيطالي ومديره

وفي أثناء مقطع الفيديو احتج “محمد” على “الأجر” الذي يعطيه له مديره الإيطالي والبالغ 20 يورو، أي بمعدل يزيد قليلا عن 3 يورو مقابل “ساعة العمل” ثم قام بعمل “بث مباشر” لحديثه مع مدير مطعمه عبر حسابه الذي يحمل اسم “ chinwiii.730” عبر “تيك توك”.

وعندما سأل صاحب المطعم النادل “محمد”: "كم تريد؟ 30 يورو؟"، أجابه “ولا حتى 30 يورو، أي 4 يورو في الساعة، هل تمزح معي؟ العمال غير المصرّح بهم يتقاضون ما لا يقل عن 8 يورو وانت وعدتني بـ 50 يورو”.

وتابع النادل الإيطالي في مقطع الفيديو في حديثه الموجه إلى “صاحب العمل”: "عملتُ بكدّ.. هل هذه هي الطريقة التي تريدون بها أن تجعلوا الشباب يعملون، وتريدون بها أن تثروا؟ يقال إن الشباب الإيطاليين لا يريدون العمل، كيف يمكنكم أن تقولوا أمرا مماثلا؟ عار عليكم، أنتم أصحاب العمل الإيطاليين".

ولفت التقرير إلى انتهاء الجدال بقيام صاحب المطعم بتنفيذ طلب النادل وإعطاه 50 يورو.

الأجور في أوروبا

وبعد انتشار مقطع الفيديو الذي جمع بين “نادل” و “صاحب عمله” أصدرت مجموعة من النقابات الإيطالية بيانا مشتركا نددت فيه "بالانتهاكات الشائعة في قطاعات عدة".

وعلق رئيس جمعية أصحاب المطاعم في مدينة مودينا، ستيفانو كورجي على بيان النقابات، قائلا: "لسنا جميعاً هكذا"، وفقا لما ذكره موقع “العربية نت”، اليوم الأحد.

وأشار التقرير إلى أن كل من إيطاليا وفنلندا والسويد والدنمارك والنمسا، دول الاتحاد الأوروبي لا تفرض حدا أدنى قانونياً للأجور إذ تُحدد الأجور فيها حصراً من خلال المفاوضة الجماعية.

وعلى إثر ذلك، تقدّمت المعارضة هذه السنة باقتراح قانون يهدف إلى فرض حد أدنى للدخل يبلغ 9 يورو في الساعة، لكنه لقي رفضا من ائتلاف اليمين وأقصى اليمين بقيادة جورجيا ميلوني.