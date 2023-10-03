ترامب أمام المحكمة: يجب إسقاط القضية.. وإقالة مدعية عام نيويورك

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يجب إسقاط هذه القضية ويجب إقالة مدعية عام نيويورك في قضية الاحتيال.

وقال ترامب أمام المحكمة: “المدعية العامة فاسدة وليس لديها كفاءة”، مضيفا أنه “يجب إسقاط هذه القضية وإقالة مدعية عام نيويورك”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب حضر أمس الاثنين، جلسة محاكمة له ولأبنائه في نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، حيث تطلب المحكمة منه دفع مبلغ 250 مليون دولار وعدم البناء مجددا في المدينة، وفق ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

ونشرت حسابات مؤيدة لترامب على “إكس” صور إحضار الطعام لترامب وهو في المحكمة.

واعتبرت الحسابات أن الزعيم ترامب يطلب طعامه المفضل في جلسة أخرى مفبركة له.