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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن: عازمون بالجهد والعمل على استكمال دعائم الجمهورية الجديدة

الدكتور محمد أسعد
الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن

ثمن الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة معتبرا، انه انحياز لصوت جماهير الشعب المصري التي احتشدت بالملايين في ميادين مصر المختلفة تطالبه بالترشيح لفترة رئاسية جديدة.


قال محمد أسعد، في تصريحات له اليوم، إن التاريخ يعيد نفسة والمصريون في الاصطفاف خلف قيادتهم من أحل البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات هذا الوطن ودحر كل المؤامرات التي تحيط بالبلاد.


وأكد على أننا عازمون بالجهد والعمل على تنفيذ مشروعنا الوطني الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق نهضة سياسية واقتصادية واجتماعية واستثمارية تحميها قوة أبناء ة من الجيش والشرطة.


ودعا مساعد رئيس حزب حماة الوطن الشعب المصري الوقوف خلف قيادتنا الحكيمة والاحتشاد بقوة في الاستحقاق الدستوري القادم لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة للحفاظ على ما تحقق من إنجازات في كل المجالات واستكمال دعائم الجمهورية الجديدة التي قوامها العدل والمساواة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن الانتخابات الرئاسية الاستحقاق الدستورى الجمهورية الجديدة

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