بالأسماء.. اعتماد توفيق أوضاع أراض عدد من المالكين بالعبور الجديدة

كشف جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن قائمة جديدة من ملاك جمعية الأمل تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم بالعبور الجديدة، وذلك لمراجعة الجهاز و معهم أصل المستندات الآتي بيانها لاستكمال الإجراءات والسداد علما بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وقد ضمت القائمة 154اسمًا قسمت إلى 5 مجموعات مختلفة.



تبدأ المجموعة الأولى في الـ 9 من أكتوبر المقبل وتضم 30 اسم، والمجموعة الثانية في الـ 10 من أكتوبر وتضم 31 اسم، والمجموعة الثالثة في الـ 11 من أكتوبر وتضم 38 اسم، والمجموعة الرابعة في الـ 15 من أكتوبر وتضم 37 اسم، والمجموعة الخامسة في الـ 16 من أكتوبر وتضم 18 اسم.

قائمة أسماء ملاك جمعية الأمل بالعبور الجديدة



وذكر الجهاز أن المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات تضم أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية وصورة من تحقيق الشخصية والأصل للإطلاع، كما تضم المستندات أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد "في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد"، وأيضًا شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة "تحت الحساب و الخاصة بالعلاوات المقررة، طبقا لشرائح المساحات.

وتضم شرائح المساحات أولًا المساحة حتى 300 متر يتم تقديم شيك بـ 60000 الف جنيها ، ومن 300 متر حتى 500 متر 100000 ألف جنيها فقط، وأكبر من 500 متر تضم 150000 ألف جنيها ، حيث أكد الجهاز على أن جميع المبالغ السابقة تمثل دفعة مقدمة تحت الحساب لحين عمل التسويات المالية اللازمة وفقا للمساحة الفعلية التي سيتم تسليمها، موضحًا أنه يتم التعامل من خلال المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين بمقر الجهاز، كما تم تحديد يوم الخميس للتعامل مع المتخلفين عن نفس الأسبوع.

وفي وقت سابق، كشف جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن أول قائمة تقنين أراضي بالعبور الجديدة، حيث ضمت 213 اسمًا وافق الجهاز على طلبات تقنين أوضاع أراضيهم وقاموا بالإلتزام بالسداد حتى الـ 14 من سبتمبر الجاري.

قرعة توفيق أوضاع العبور الجديدة

وأضح الجهاز أنه تم إجراء قرعة علنية يدوية لحائزي قطع الأراضي بحضور لفيف من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقيادات الجهاز ومستشارى مجلس الدولة، حيث تم إعلان النتيجه وتسليم إخطار التخصيص للمواطنين في نفس الوقت ، كاشفًا أنه من المقرر إجراء قرعات اخرى قادمة لتسكين باقى الطلبات التى سيتم الموافقة على توفيق أوضاعها والتى سيتم الإعلان عنها تباعا.

ونفى جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة مجموعة من الشائعات التي تم تداولها بخصوص تقنين أراضي العبور الجديدة، مطالبا المواطنين بتحري الدة فيما يتم تداوله من معلومات بخصوص عمليات توفيق أوضاع أراضي العبور الجديدة

توفيق أراضي العبور الجديدة

نفى الجهاز استحواذه على أراضي جمعية الأمل ونقل مالكي الأراضي بالقرب من طريق القاهرة بلبيس، موضحًا أن الأراضي الواقعة على طريق القاهرة بلبيس أراضي تابعة لجهات سيادسة، وليست ملك للجهاز، مؤكدًا على مراعاته مصلحة المواطنين في كافة المخططات سواء المخطط الهيكلى والتفصيلي، وأنه تم عمل مخطط تفصيلي أولى للتسليم وتسكين الأفراد الذين تم إعتماد توفيق الأوضاع لهم وقاموا بمراجعة الجهاز والسداد، لتوضيح المرحلة الأولى من التخطيط التفصيلي التى تم إعتمادها بمساحات" 209، 276، 500" متر وليس لها علاقه بطريق بلبيس.

اعتماد مخطط توفيق أراضي العبور الجديدة

كما نفى قيامه بتحصيل مبالغ التقنين وعدم إعطاء المواطنين أي أراضي، موضحًا أنه تم مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين المتقدمين لتقنين وتوفيق أوضاع أراضيهم وتم تحديد قيمة علاوة تغيير النشاط من زراعى إلى سكنى شامله تكلفة المرافق ووضع ضوابط بالتيسيرات في السداد، إضافة إلى اعتمداه المخطط التفصيلى لمساحات" 209،276"متر، كاشفًا أنه فى القريب العاجل سيتم البدء في إجراءات التخصيص وإعداد محاضر إستلام والبدء في أعمال التراخيص وإدخال المرافق لمن تم إعتماد توفيق وضعه وأثبت جديه بالسداد.