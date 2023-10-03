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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسعر خرافي.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر

شاركت الفنانة ليلى احمد زاهر جمهورها عبر حسابها على انستجرام  بصور جديدة لها  .

 

اختارت ليلى أحمد زاهر الفستان من العلامة التجارية Mamzi، بلون أزرق يشبه النعناع، وبحمالات ملونة من التول، يصل سعره إلى 25 ألف جنيه.

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بسعر خرافي.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

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بالأزرق.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

وأطلت بمجموعة من الصور الجديدة لها وهي ترتدي فستان سهرة بلون أخضر Mint.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

 

وتتميز ليلى احمد زاهر دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.


يذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر كانت مسلسل "تلت التلاتة" في رمضان 2023، من بطولة غادة عبد الرازق، محمد القس، أحمدمجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، ليلى أحمد زاهر، تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح.

ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
ليلي احمد زاهر احمد زاهر Mamzi النعناع أعمال ليلى أحمد زاهر صلاح عبدالله

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