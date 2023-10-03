بسعر خرافي.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة ليلى احمد زاهر جمهورها عبر حسابها على انستجرام بصور جديدة لها .

اختارت ليلى أحمد زاهر الفستان من العلامة التجارية Mamzi، بلون أزرق يشبه النعناع، وبحمالات ملونة من التول، يصل سعره إلى 25 ألف جنيه.

وأطلت بمجموعة من الصور الجديدة لها وهي ترتدي فستان سهرة بلون أخضر Mint.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز ليلى احمد زاهر دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.



يذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر كانت مسلسل "تلت التلاتة" في رمضان 2023، من بطولة غادة عبد الرازق، محمد القس، أحمدمجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، ليلى أحمد زاهر، تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح.

ليلى احمد زاهر

ليلى احمد زاهر